В Шаховской продолжается капремонт детского сада

В Шаховской полным ходом идут масштабные ремонтные работы в детском саду «Малыш». На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 45%. Работы активно ведутся по всем направлениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте ежедневно трудится более 40 специалистов. Идут работы по электроснабжению и освещению, монтируется современная слаботочная система, заливается стяжка полов, шпаклюются стены, готовясь к покраске.

Не менее активно ведутся работы и снаружи здания: на фасаде проводятся работы по утеплению, что позволит значительно повысить энергоэффективность и комфорт пребывания детей в детском саду. Также завершаются строительные работы по кровле, обеспечивая надежную защиту от непогоды.

«Работы идут ударными темпами, мы делаем все возможное, чтобы завершить ремонт в срок и открыть двери обновленного детского сада для наших малышей 1 сентября», — подчеркнул глава округа Замир Агарзаевич.

Ремонт детского сада «Малыш» является важным шагом в улучшении условий для дошкольного образования в Шаховской. Обновленный и современный детский сад станет прекрасным местом для развития и обучения маленьких жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.