В Шаховской отремонтируют более 20 подъездов в 2025 году

В 2025 году муниципальный округ Шаховская ожидает значительное улучшение жилищного фонда. В рамках программы капитального ремонта запланировано обновление 21 подъезда в семи многоквартирных домах, расположенных на территории округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В список объектов, включенных в программу, вошли дома по следующим адресам: рп. Шаховская, ул. Комсомольская, д. 3; рп. Шаховская, ул. Комсомольская, д. 6; рп. Шаховская, ул. Шамонина, д. 26; рп. Шаховская, ул. Солнечная, д. 9; д. Дор, ул. Микрорайон, д. 3; д. Муриково, ул. Микрорайон, д. 11; с. Раменье, ул. Микрорайон, д. 1.

Предусмотренный ремонт включает в себя широкий спектр работ, направленных на повышение комфорта и безопасности проживания. В частности, будет проведена покраска стен, монтаж и реставрация поручней, обновление почтовых ящиков, замена систем освещения, а также установка современных оконных блоков.

«Особо отмечу, что на ул. Комсомольской, д. 3 работы стартовали сегодня. Это первый этап масштабного проекта, который охватит все обозначенные адреса», — сказал глава округа Замир Агарзаевич.

Реализация данной программы позволит значительно улучшить условия проживания для жителей округа, сделав их дома более комфортными, безопасными и современными. Этот проект является важным шагом в развитии жилищного фонда Шаховской и повышении качества жизни населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.