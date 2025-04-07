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В Шаховской капитально отремонтируют шесть многоквартирных домов

В Шаховской приступили к ремонту многоквартирного дома. В этом году на территории муниципального округа капитально отремонтируют шесть многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В частности, в поселке Шаховская ремонт будет осуществлен по следующим адресам:

ул. Рижская, д. 10;

ул. Комсомольская, д. 5;

ул. Партизанская, д. 46.

Кроме того, в программу включены объекты, расположенные в других населенных пунктах округа:

с. Середа, ул. Микрорайон, д. 13, 14;

д. Судислово, д. 115.

В селе Середа уже развернуты работы по реновации фасадов многоквартирных домов. Согласно утвержденному графику, завершение данного этапа планируется к 1 мая, после чего подрядчик незамедлительно приступит к ремонту кровельных конструкций.

На всех этапах работ осуществляется строгий контроль качества с целью обеспечения долговечности и комфорта проживания для жителей.

Кроме того продолжается программа по ремонту подъездов. В текущем году в муниципалитете запланировано обновить 21 подъезд в 7 многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.