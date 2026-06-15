В Серпухове завершили 80% капремонта Липицкой школы

Капитальный ремонт Липицкой школы в селе Липицы городского округа Серпухов выполнен более чем на 80%. Работы идут по госпрограмме Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проводят в здании школы на площади 178 Авиаполка. Сейчас на объекте задействованы 50 рабочих и четыре единицы техники. Строители выполняют фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы и радиаторы отопления, а также благоустраивают прилегающую территорию.

«В настоящее время на объекте 50 человек, 4 единицы техники. Строители выполняют фасадные работы, монтаж инженерных систем, монтаж радиаторов системы отопления, ведутся отделочные работы, благоустройство прилегающей к школе территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь здания составляет 3230 кв. м. В ходе ремонта обновят кровлю, утеплят и приведут в порядок фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехнику, окна и двери. В помещениях проведут внутренние отделочные работы, для школы закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.