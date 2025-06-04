В Серпухове зафиксировали рекордный рост стоимости участка на торгах

С 26 по 30 мая проведено 89 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по продаже участка для ведения личного подсобного хозяйства в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства комитета по конкурентной политике Московской области.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже земельного участка площадью 27,34 сотки для ведения личного подсобного хозяйства. Данный объект расположен в городском округе Серпухов в поселке Пролетарский. Стартовая цена начиналась от 2 320 236,44 руб. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер лота увеличился почти в два раза и составил 4 130 020,78 руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.