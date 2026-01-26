сегодня в 13:31

В Серпухове возводят крупный центр обработки данных площадью 289 тыс кв м

В Серпуховском районе Подмосковья продолжается строительство масштабного центра обработки данных, который реализует ООО «РБ Лизинг». Объект разместится рядом с деревней Дашковка и будет введен в эксплуатацию поэтапно, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство центра обработки данных в Серпуховском районе началось в октябре 2025 года. Проект реализуется в четыре этапа, однако застройщик планирует ускорить темпы и завершить работы раньше 2033 года.

Площадь стройплощадки составляет 289 тыс. кв.м. В первую очередь введут в эксплуатацию центральный корпус площадью 7 395 кв.м для размещения серверного оборудования, склад на 3 547 кв.м для хранения техники, трехэтажный административный блок площадью 2 232 кв.м, а также отдельно стоящие здания — КПП (315 кв.м) и хозяйственный корпус (359 кв.м).

В последующих очередях построят еще три корпуса центра, установят дополнительное энергетическое оборудование и резервуары для топлива. Центр будет оснащен современными отечественными и зарубежными решениями, соответствующими техническим регламентам и международным стандартам.

Реализация проекта обеспечит стабильную работу электронных государственных сервисов и повысит качество онлайн-услуг для населения и бизнеса. В центре будут работать 49 сотрудников различных специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.