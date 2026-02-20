В Серпухове в школе №7 начали возводить кирпичные перегородки

Строители приступили к возведению кирпичных перегородок в школе №7 на улице Фирсова в Серпухове 19 февраля 2026 года. Работы проходят в рамках капитального ремонта по государственной программе Московской области, открыть обновленное здание планируют к 1 сентября 2026 года.

В школе №7 на улице Фирсова в Серпухове продолжается капитальный ремонт. После завершения демонтажных работ строители приступили к возведению новых кирпичных перегородок во внутренних помещениях здания по обновленному проекту.

Как сообщил прораб ООО «СПК-Строй» Артак Асрян, после устройства перегородок рабочие уложат кафельную плитку в туалетах, а со стороны коридоров стены оштукатурят, затем зашпаклюют и покрасят.

На объекте задействованы 35 специалистов, в том числе несколько бригад каменщиков. Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети».

На время ремонта 1081 ученик переведен в пристройку школы, а также в школы №9 и 13. Работы выполняют по графику, завершить их планируют к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.