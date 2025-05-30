В Серпухове семь врачей построили дома на участках

С начала действия закона администрация городского округа Серпухов предоставила медицинским работникам 95 земельных участков, на 7 из которых врачи уже построили дома. В 2025 году получить землю захотели еще 30 медработников округа, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Заведующая женской консультации ГБУЗ «Серпуховский родильный дом» Аверьянова Евгения Константиновна, получила земельный участок в селе Липицы в 16 км от Серпухова еще в 2022 году. Строить дом начали в прошлом году, а после завершения строительства оформили землю в собственность.

Евгения родилась в военном городке Петропавловске-Камчатском-50, а в возрасте 8 месяцев всю семью военного перевели в Серпухов, где Евгения выросла и работает по сей день.

Евгения первый и единственный врач в роду, выбрала свою будущую профессию еще в 11 классе. Тогда в школу пришла новый учитель по химии, которая настолько влюбила в себя и свой предмет учеников, что 5 человек из класса связали себя с химией, а затем и с медициной. Некоторые одноклассники стали фармацевтами, а другие — врачами, как и Евгения.

На втором курсе медицинского факультета Тульского государственного университета Евгения выбрала себе специализацию — акушерство и гинекология — и после окончания вуза попала на интернатуру в родильный дом.

«Мне нравилось именно направление акушерства, где рождаются дети, и ты можешь видеть все этапы их развития внутри мамы. После института я хотела попасть в роддом на работу, а получилось, что попала в женскую консультацию, о чем ни разу не пожалела. В женской консультации ты и гинеколог, и акушер, и здесь можно развиваться в разных направлениях и видеть, как на твоих глазах постепенно рождается жизнь. Ведение беременных — это очень интересное направление», — рассказала врач.

У Евгении двое любимых дочек 13 и 15 лет, а благодаря программе «Земля врачам» теперь и свой дом. Осталось чуть-чуть — облагородить территорию и можно будет праздновать новоселье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.