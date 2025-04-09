В Серпухове проводят кровельные работы в рамках ремонта детсада при школе № 3

В пос. Пограничный, дом № 13а, продолжаются работы по капитальному ремонту детского сада «Улыбка» при средней школе № 3. Подрядчик ведет отделочные и кровельные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В двухэтажном здании 1986 года постройки общей площадью 1 925 кв. м новый облик приобретет фасад здания. Будут заменены инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капитального ремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить капремонт на объекте планируется до 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.