В Серпухове проводится капремонт школ по президентской программе в 2025 году

В 2025 году в округе Серпухов проводится масштабный капитальный ремонт пяти школ по президентской программе. 10 марта ВРИП главы г. о. Серпухов Алексей Шимко посетил все учреждения, чтобы оценить динамику, сообщает пресс-служба администрации округа.

В центре непрерывного образования (школа № 9) готовность составляет 40%, там работают более 50 человек.

В Образовательном комплексе им. Владимира Храброго: школа № 17 с готовностью 30%, где работают 56 человек, а также школа № 6 с готовностью 30%. Там работают 65 человек.

К школам современного образования относятся: школа № 1 с готовностью 45%, 95 человек ведут работы, а также школа № 2 с готовностью 39%, где работают 64 человека.

Демонтажные работы почти завершены. Подрядчики занимаются возведением перегородок, штукатуркой, стяжкой пола, кровлей, фасадом и инженерными коммуникациями. Все виды работ идут параллельно и по графику.

«После ремонта обновим мебель и оборудование, благоустроим территории. Контролирую процесс лично», — отметил ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.