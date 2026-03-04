В Серпухове проверили капремонт школ №7 и 10

Капитальный ремонт двух школ продолжается в городском округе Серпухов. Глава муниципалитета Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Натальей Боровских проверил ход работ на объектах. Учреждения планируют открыть после обновления 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №7 завершается демонтаж. Строители монтируют оконные блоки, приступили к устройству кровли, устанавливают перегородки и выполняют стяжку полов. Также ведутся работы по вентиляции и электрике. На объекте задействованы 33 человека.

В школе №10 демонтаж почти завершен. Подрядчик сосредоточился на монтаже стен и перегородок, устройстве кровли и стяжек. Параллельно идут сантехнические работы и установка окон. В капитальном ремонте участвуют 36 рабочих.

«1 сентября 2026 года дети вернутся в обновленные, современные и безопасные школы», — отметил Алексей Шимко.

В округе продолжается модернизация образовательной инфраструктуры, чтобы создать комфортные условия для обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.