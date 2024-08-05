В Серпухове строят и капитально ремонтируют соцобъекты

В городском округе Серпухов продолжаются работы по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации округа.

В настоящий момент в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» ведутся работы по реконструкции. Подрядная организация ООО «Интеграция» уже завершила демонтаж старого покрытия и приступила к заливке бетона.

Следующим этапом станет укладка нового спортивного линолеума площадью более 1 тыс. кв. м. Материал отличается высокой износостойкостью и долговечностью, что позволит создать безопасное и комфортное пространство для тренировок и вывести качество занятий на новый уровень.

В спортивном комплексе тренируются профессиональные команды Серпухова по мини-футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, а в свободные часы занимаются дети — от дошкольников до подростков. Скоро спортсмены смогут вернуться в обновлённый зал и оценить все преимущества нового покрытия. К 1 сентября учреждение сможет функционировать в полном объеме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.