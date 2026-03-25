В Серпухове продолжают ремонт школы искусств «Синтез»

Капитальный ремонт детской школы искусств «Синтез» продолжается в Серпухове. 23 марта глава округа Алексей Шимко и депутат окружного совета Надежда Еремина проверили ход работ на объекте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проектная документация по объекту подготовлена. Строители завершили возведение перегородок и черновую отделку помещений. В настоящее время специалисты приступают к монтажу кровли и фасадов, установке окон, монтажу системы отопления, прокладке канализации и электромонтажным работам.

На площадке задействованы 60 специалистов и четыре единицы техники. Для ускорения темпов дополнительно привлекут еще 15 человек.

Для школы разработан новый дизайн-проект. В здании полностью обновят внутреннюю отделку и установят современное оборудование. Работы проводят в рамках программы по обновлению социальных учреждений и созданию комфортных условий для развития детей. Благоустройство прилегающей территории планируют завершить к концу апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.