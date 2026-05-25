В Серпухове продолжают капремонт школы №10 к 1 сентября 2026 года

Капитальный ремонт средней школы № 10 продолжается на улице Войкова, 11 в Серпухове. Работы ведут в рамках госпрограммы за счет бюджета, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте задействованы 50 рабочих и пять единиц техники.

Строители завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам. Также ведутся ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

В здании общей площадью 8,1 тыс. квадратных метров обновят фасад и кровлю, выполнят внутреннюю отделку, обустроят входные группы, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное здание планируется к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.