В Серпухове продолжается реконструкция парка «Питомник»

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил ход работ по реконструкции парка «Питомник» вместе с председателем окружного совета депутатов, директором ФОК «Русский медведь» Михаилом Шульгой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на объекте продолжаются демонтажные работы, осуществляется вывоз мусора. Траншеи под дренажную систему прокопаны — специалисты подготавливают основание под укладку труб. В парке долгое время существует проблема с застоем воды, поэтому в ближайшее время начнем установку сливных колец для водоотвода. Обсудили возможность устройства дренажной системы около поля для мини-футбола.

После этого рабочие приступят к выравниванию покрытия для дальнейшей укладки плитки. В работе — прокопка траншей под электричество.

Особое внимание — сохранению зеленых насаждений. В рамках обновления парка будет высажено около 1,5 тыс. новых деревьев и кустарников, а на время реконструкции усилены меры защиты существующих растений, включая специальные ограждения для деревьев, которые позволят минимизировать воздействие строительной техники.

«На этой неделе, в связи с необходимыми работами по прокладке коммуникаций, на территории парка будет перекрыт проход для пешеходов со стороны ул. Ворошилова на один месяц. Прошу жителей отнестись с пониманием. После обновления парк станет центром притяжения для жителей всех возрастов. Срок окончания работ — IV квартал 2025 года, — сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.