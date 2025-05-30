В Серпухове продолжается капремонт многоквартирного жилого фонда

Работы капитального ремонта многоквартирного жилого фонда ведутся одновременно на нескольких территориях: в Серпухове, Протвино, поселке Оболенск и в деревне Васильевское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация фонда капитального ремонта ООО «КОМТЕХ» ведет ремонт в 25 МКД муниципалитета. На 17 объектах выполняются фасадные работы, а на 9 идет ремонт кровли. Первый этап комплексного ремонта — обустройство кровли, затем следует ремонт фасада. Важно, что его цвет будет согласован с жильцами домов.

На части ремонтируемых домов кровля была заменена в прошлом году, поэтому рабочие уже приступили к ремонту фасадов. В 6 МКД запланирована замена балконных плит, а на одном — ремонт фундамента.

Все работы выполняются по графику.

«Внешний облик муниципалитета и качество жизни граждан — наш приоритет. Следим за всеми этапами работ вместе со строительным контролем и центром содействия строительству, капитальному ремонту учреждений городского округа», — отметил ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Комплексный подход к благоустройству и ремонту направлен на повышение комфорта жителей и долговечности инфраструктуры. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.