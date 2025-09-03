В Серпухове после капремонта открылась средняя школа № 6

1 сентября на улице Водонапорная, 6, в городском округе Серпухов после капитального ремонта открылась средняя школа № 6, входящая в образовательный комплекс имени Владимира Храброго. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», об этом в среду сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в здании обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Особым нововведением в школе стал пандус, спроектированный с учетом нормативов. Он обеспечит беспрепятственный доступ к зданию для людей с ограниченными возможностями и будет способствовать созданию по-настоящему инклюзивного образовательного пространства.

Всего в Московской области 1 сентября открыты 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе, где поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им не терять веру в себя, мечтать и учиться. В общей сложности в Московской области в школы в этом году пошли 1,11 млн детей.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тыс. юных жителей региона — первоклассники. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.