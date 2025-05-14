В Серпухове объявлен конкурс на капремонт школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ «Липицкая СОШ» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Липицкая СОШ», Московская область, г. о. Серпухов, с. Липицы, пл. 178 Авиаполка, д. 3а». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1970 года постройки общей площадью 3 230 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.