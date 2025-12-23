В Серпухове новые дома в ЖК «Скрылья» поставили на кадастровый учет

Два новых дома в жилом комплексе «Скрылья» городского округа Серпухов поставили на кадастровый учет, что позволяет дольщикам оформить право собственности на квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В городском округе Серпухов завершена постановка на кадастровый учет двух новых домов в ЖК «Скрылья». Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также совершать другие юридические действия.

Новоселье в новых домах отметят 108 семей. Объекты расположены по адресам: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Скрылья, дома 282 и 283. Кадастровые номера: 50:32:0020204:2511 и 50:32:0020204:2456.

Общая площадь новых домов превышает 5,4 тыс. кв. метров. В зданиях предусмотрено 108 квартир различных планировок — от студий до трехкомнатных, все с индивидуальным газовым отоплением. Территория огорожена и оборудована детскими площадками, эко-парковкой, зоной барбекю и спортивным кортом. Для удобства жителей проложены пешеходные и велодорожки.

ЖК «Скрылья» представляет собой современный малоэтажный комплекс, органично вписанный в природный ландшафт. В шаговой доступности находятся детский сад, медицинские учреждения и торговые объекты, что обеспечивает комфортное проживание с доступом к основным социальным услугам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.