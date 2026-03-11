сегодня в 17:51

В Серпухове к 1 сентября завершат капремонт ДК «Исток»

Капитальный ремонт дворца культуры «Исток» продолжается в Серпухове. 10 марта глава округа Алексей Шимко вместе с депутатом окружного совета Надеждой Ереминой проверили ход работ и оценили готовность объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте полностью завершили утепление чердачного перекрытия, смонтировали и запустили систему отопления, установили откосы и подоконники. Первый этап фасадных работ выполнен: оштукатурено 1100 кв. м поверхности, стены подготовлены под окраску.

Сейчас на площадке работают 43 специалиста. Продолжается монтаж вентиляции, устройство гипсокартонных потолков и шпаклевка стен, ведется подготовка к укладке плитки в санузлах. Параллельно специалисты выполняют работы по слаботочным системам — электрике, пожарной сигнализации и видеонаблюдению.

Особое внимание уделяют сохранению исторического облика здания. Кирпичную кладку на лестничной клетке и в фойе реставрируют и покрывают специальными составами, чтобы подчеркнуть аутентичность стен.

«В ближайших планах — устройство потолка в зрительном зале и укладка керамогранита. ДК будет полностью приспособлен для маломобильных граждан: запроектированы подъемник у центрального входа, пандусы и дополнительные выходы, которых ранее не было», — отметил глава г. о. Серпухов Алексей Шимко.

Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Подрядчик восстановит отмостку и асфальтовое покрытие, обустроит зону озеленения и велопарковку. Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

