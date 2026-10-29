сегодня в 12:26

В Сергиевом Посаде строят новые очистные без остановки действующих

Готовность новых канализационных очистных сооружений в Сергиево-Посадском городском округе достигла 90%. Комплекс рассчитан на 40 тыс. кубометров стоков в сутки, завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства очистных сооружений. Проект должен повысить качество очистки стоков при сохранении производительности существующего комплекса. Действующая система продолжает принимать и очищать сточные воды без остановки.

На площадке построены иловая насосная станция, цеха доочистки и обезвоживания осадка, блок илоуплотнителей. Инженерные коммуникации проложены. Продолжаются строительно-монтажные работы и отделка помещений.

В цехе доочистки проект предусматривает решетки тонкой очистки, дисковые фильтры и установку ультрафиолетового обеззараживания. Оборудование позволит последовательно удалять оставшиеся загрязнения и обеззараживать воду на завершающем этапе обработки.

Иловая насосная станция будет возвращать часть активного ила в аэротенки — сооружения биологической очистки, где микроорганизмы участвуют в удалении загрязнений. Избыточный осадок будут обрабатывать в илоуплотнителях и цехе обезвоживания.

В состав комплекса также входит административно-бытовой корпус с лабораторией. Общая площадь зданий составит более 5 тыс. кв. метров. Сооружения рассчитаны на непрерывную работу — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Застройщик намерен завершить строительство к концу 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.