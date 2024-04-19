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В Сергиевом Посаде строится многоэтажный дом на 408 квартир

Главгосстройнадзор Московской области сообщает о старте продаж в строящемся жилом комплексе «Московский». Возведение жилого комплекса и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В городе Сергиев Посад по улице Фабричная в районе дома № 4 ведется строительство многоэтажного жилого комплекса. Дом будет 18-этажным, жилая площадь составит порядка 20 тыс. кв. м.

Согласно проекту, все 4 подъезда оборудуют пандусами для маломобильных групп населения. На территории ЖК «Московский» запланировано обустроить одну спортивную и три детских площадки. Также предусмотрена парковка на 15 машино-мест.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 10%. Котлован уже готов, ведутся работы по устройству фундамента.

Завершение строительства намечено на II квартал 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.