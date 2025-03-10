В Сергиевом Посаде стартовал капремонт госпиталя военного городка

Специалисты жилищно-коммунальной службы 4 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО и подрядной организации начали проведение капитального ремонта госпиталя военного городка в Сергиевом Посаде. В ходе реконструкции будут полностью модернизированы здания лечебного корпуса, поликлиники и стоматологии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здания были построены более 40 лет назад. Виды ремонтных работ во всех зданиях будут выполнены в максимальных объемах. Будет проведен ремонт кровли, ремонт входных групп, ремонт фасадов и подвалов. В рамках внутренних работ планируется замена покрытия пола, стен, потолков, замена дверных блоков с фурнитурой, замена оконных блоков. А также ремонт систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, сантехнические работы и замена пожарного трубопровода.

В весенне-летний период будет проведена замена системы вентиляции, освещения, электромонтажные работы. Отметим, что лечебный корпус, поликлиника и стоматология обеспечивают предоставление медицинской помощи военнослужащим, в том числе ветеранам СВО и членам их семей.

Работы завершатся в конце 2025 года.

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