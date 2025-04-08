В Сергиевом Посаде продолжается строительство многоквартирного жилого дома

В Сергиево-Посадском округе продолжается строительство многоквартирного жилого дома на ул. 2-й Кирпичный завод. Трехсекционный девятиэтажный дом рассчитан на 180 квартир. Сюда въедут жители округа, чьи дома признаны аварийными, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты уже закрыли тепловой контур дома и приступили к отделке квартир. Начались работы и по укладке плитки в ванных комнатах. Также в квартирах устанавливают радиаторы. Важно, что разводка отопления идет по полу, без вертикальных стояков. Параллельно с отделкой квартир ведутся работы по установке вентилируемого навесного фасада, который не только удобен в монтаже, но и, в случае необходимости, легко поддается ремонту — замена возможна сразу большими панелями.

Рядом с новостройкой монтируют локальные очистные сооружения. Вода с крыши, улицы и дороги будет собираться в 2 бочки, а после откачиваться. К дому уже подведены необходимые коммуникации, вода, отопление, канализация.

Квартиры для переселенцев будут сдаваться по принципу «заезжай и живи» с отделкой, розетками, сантехникой и плитой. Строительство дома завершится в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.