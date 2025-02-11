В Сергиевом Посаде продолжается ремонт центра онкопомощи

Центр амбулаторной онкологической помощи в Сергиевом Посаде занимает два этажа четырехэтажного корпуса старого заводского стационара. При объединении всех медучреждений в составе больницы разместилось терапевтическое отделение. В 2021 году возникла необходимость создать в округе специализированный центр онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раньше на весь округ было не больше трех кабинетов онкологической помощи. А все обследования были рассеяны по иным онкопунктам округа. То есть пациенты наблюдались по месту жительства: кто в Хотьково, кто в Краснозаводске, кто в других городах. Сейчас человек с подозрением на онкологическое заболевание может обследоваться в одном месте, в короткий срок. По стандартам врачи в течение тридцати дней должны поставить диагноз, квалифицировать его, принять решение через консилиум и определить место и схему лечения онкобольного. Удобно, что все это происходит на одной территории.

Сейчас в центре онкологической помощи наблюдаются 6,5 тысячи жителей Сергиево-Посадского округа. Здесь есть медицинское оборудование экспертного класса, включая маммограф, аппараты УЗИ, эндоскопические установки. Возникла необходимость расширить ЦОАП, отремонтировав и включив в него первые два этажа здания. Капитальный ремонт проводится за счет средств министерства здравоохранения Московской области. На втором этаже будет располагаться онкологический стационар. Это будет очень удобно для пациентов, не будет проблемы с переводом пациентов с лечения на дневном стационаре в режим круглосуточного лечения. На первом этаже сохранится приемный покой и вспомогательные службы.

Ход ремонта центра онкологической помощи осмотрели депутаты Совета Сергиево-Посадского округа. На данный момент уже проведены инженерные коммуникации, заканчиваются отделочные работы в помещениях. Представитель подрядной организации обещает закончить ремонт до конца февраля текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.