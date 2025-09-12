В Сергиевом Посаде построили 4 многоэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья

Сразу четыре многоэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья построили в Сергиево-Посадском городском округе. Новое жилье возвели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Многоэтажки ждут своих новоселов — в новые квартиры с чистовой отделкой переезжают 1 544 человека, которые ранее ютились в домах, признанных аварийными.

Так, в 12-тиэтажный дом на ул. Владимирская заедут жильцы из ветхих домов, расположенных в городах Сергиев Посад и Краснозаводск, поселках Мостовик и Сватково, деревне Наугольное, микрорайонах Рабочий, Скобянка и Клементьевка.

На улице Театральной в Краснозаводске возвели две пятиэтажки. Соседями станут те, кто проживал в 32 ветхих домах на улицах 1 Мая, Горького, Строителей, Трудовые Резервы и в Больничном переулке.

В девятиэтажный дом на улице Второй кирпичный проезд переезжает 218 человек из аварийного жилья, расположенного на улицах: Октябрьская, Пионерская, Краснофлотская, Сергиевская, Школьная, Куликова, Строительная, Стахановская, Валовая, Клементьевская, Инженерная, Фаворского, Вифанская, Крупской, Маслиева, 2-й Кирпичный з-д, Хотьковский пр-д, на проспекте Кирпичников, Московском и Новоугличском шоссе.

Строительство всех жилых домов, возводимых по нацпроекту в том числе, ведется под строгим надзором инспекторов Главгосстройнадзора Московской области. Именно они на определенных этапах строительства проверяют, чтобы здания полностью соответствовали проекту и были безопасными.

В настоящее время под надзором ведомства в Подмосковье строят дома в округах Богородский, Дмитровский, Егорьевск, Луховицы, Лыткарино, Солнечногорск, Талдом и Шатура. Суммарно в новостройках предусмотрено 2 165 квартир для переселенцев.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.