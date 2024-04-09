В Сергиевом Посаде ликвидировано аварийное здание многоквартирного жилого дома

В Московской области в рамках масштабной работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в деревне Репихово Сергиево-Посадского округа был выявлен жилой дом № 11, находившийся в аварийном состоянии и портивший облик территории, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом общей площадью более 170 квадратных метров был построен в 1950 году. Одноэтажное здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и подлежащим сносу. После чего в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» была проведена процедура по расселению трех жилых помещений, затем принято решение о демонтаже. В марте 2024 года был выполнен снос объекта, в настоящее время участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейшее использование освободившейся территории пока не определено.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа выявлено 290 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, что составляет 71% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.