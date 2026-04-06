В Сергиево-Посадском округе завершают снос грузового терминала

Демонтаж старого грузового терминала в центре Сергиева Посада подходит к завершению, а логистические функции переходят к новому комплексу «Наугольный». Встреча представителей РЖД и предпринимателей прошла 3 апреля в администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перевалка железнодорожных грузов рядом с историческим центром Сергиева Посада прекращается. Жители микрорайона Звездочка больше не будут слышать шум товарных поездов и маневровых тепловозов. Городские логистические потоки перенаправляют на новый терминал «Наугольный».

3 апреля в администрации округа профильные заместители главы обсудили с представителями РЖД и бизнесом работу нового хаба. Участники встречи рассмотрели функционал площадки и формат взаимодействия с предпринимателями.

«До конца 2026 года будет построена площадка площадью более 32 тысяч квадратных метров с фронтом работы до 38 вагонов. В данный момент осуществляется работа на площади 12 тысяч квадратных метров. Готовы принимать различные грузы — тяжелые, инертные, тяжеловесные, а также штучные грузы», — пояснил заместитель Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД по коммерческим вопросам Николай Колосов.

Первый этап строительства терминала уже завершен. После ввода всех очередей номенклатуру грузов расширят. Потенциальная мощность комплекса составит около 500 миллионов тонн в год, а выход на пиковые показатели намечен на 2028 год.

«Мы получаем обратную связь от предприятий, и компания РЖД будет учитывать эти запросы. Важно определиться с объемами и наименованиями грузов, после чего займемся детальной проработкой конфигурации терминала», — отметил начальник отдела транспорта администрации округа Дмитрий Карушин.

Перезагрузка территории у вокзала также предусматривает строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит железнодорожный и автомобильный вокзалы и свяжет историческую и деловую части города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.