В Сергиево-Посадском округе стартовали комплексные кадастровые работы

В СНТ «Лотос» Сергиево-Посадского городского округа проводятся комплексные кадастровые работы в отношении 150 земельных участков общей площадью 9 га, на которых расположены 98 объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплексные кадастровые работы проводятся рамках государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» с целью внесение в Единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. От качества этих сведений зависит скорость и эффективность управленческих решений, реализация социальных и инфраструктурных проектов.

Также согласительная комиссия утвердит карту-план садоводческого товарищества «Дружба» Сергиево-Посадского городского округа в отношении 1 486 земельных участков общей площадью 116 га и 1 433 объектов капитального строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.