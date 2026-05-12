В Сергиево-Посадском округе приняли 0,4 га земли у Минобороны

Земельный участок площадью 0,4 га и пять объектов недвижимости передали из федеральной собственности в муниципальную в Сергиево-Посадском округе. Территория расположена рядом с детским садом №3 в военгородке Сергиев Посад-7 и будет использоваться для развития городской среды, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В собственность округа на безвозмездной основе перешли земельный участок и пять объектов, включая детские площадки и автостоянку. Передача состоялась в рамках взаимодействия министерства имущественных отношений Московской области и Минобороны России.

Муниципалитет сможет взять территорию под контроль и обеспечить ее содержание. Речь идет о своевременном ремонте, благоустройстве и поддержании порядка, что особенно важно для объектов рядом с социальными учреждениями.

В ведомстве отметили, что передача неиспользуемых федеральных активов на баланс муниципалитетов помогает оперативно решать локальные задачи — от ликвидации опасных строений до создания современных общественных и детских пространств. Эту практику планируют продолжить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.