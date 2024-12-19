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В Сергиево-Посадском округе подписан еще один договор аренды земельного участка за один рубль

В Арт-кафе «Вишневый сад» состоялся «Итоговый индустриальный час 2024», на котором подвели итоги совместной годовой работы органов муниципальной власти и компаний Сергиево-Посадского округа в сфере инвестиционной деятельности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия был подписан договор аренды земельного участка по программе «Земля за 1 рубль» между администрацией округа и компанией ООО «Ломмарт Интеграция». Предприятие намерено запустить в городе Краснозаводск производство звукового оборудования.

«Удобная инфраструктура и активная поддержка со стороны муниципальной власти — именно это привлекает инвесторов в Сергиев Посад», — отмечает Павел Львов, генеральный директор ООО «Ломмарт Интеграция».

Основным видом деятельности компании является производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения.

В округе подписали уже 17 договор аренды земельного участка по программе «Земля за 1 рубль».

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.



«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.