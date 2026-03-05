В Сергиево-Посадском округе начался капремонт спорткомплекса «Салют»

сегодня в 13:26

Капитальный ремонт спорткомплекса «Салют» стартовал в Сергиевом Посаде. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам на объекте площадью более 3,2 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета. Сейчас на площадке задействовано более 20 человек.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что спортивный комплекс на улице Институтской, 15 ждет масштабное обновление.

«Строители подрядной организации ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 20 человек», — отметил Туровский.

В рамках капитального ремонта заменят кровлю, инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также выполнят фасадные работы, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроят прилегающую территорию. После завершения ремонта в «Салют» поставят новую мебель и спортивный инвентарь.

Завершить все работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.