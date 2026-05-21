В Сергиево-Посадском округе к сентябрю отремонтируют школу №5

Капитальный ремонт школы №5 на улице Пушкина в Хотькове планируют завершить к сентябрю 2026 года. Сейчас второй и третий этажи готовы к чистовой отделке, на первом продолжается демонтаж, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №5 продолжается капитальный ремонт. По данным администрации, подрядчик соблюдает график и должен завершить работы к началу учебного года. 1 сентября за парты сядут 350 учеников.

«В очередной раз мы прошлись по объекту, посмотрели. В этой части рекомендовали увеличить численность людей, подрядная организация и сама это прекрасно понимает. Фронт работ открыт. Второй и третий этаж уже готовы под финишную отделку, можно приступать и поэтапно сдавать. Кровля в процессе, фасадные работы в процессе. Необходимо выполнить еще порядка 50% работ», — сказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Павел Цветков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.