В Сергиево-Посадской больнице отремонтируют более 22 тыс кв метров площадей

В рамках реконструкции Сергиево-Посадской больницы будет проведена масштабная работа по капитальному ремонту — это свыше 22 тысяч квадратных метров площадей главного корпуса, десять операционных и большое количество кабинетов, только на первом этаже их насчитывается 210. Кроме того планируется благоустройство свыше 10 гектаров прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

Капитальный ремонт больницы будет проходить поэтапно, по отделениям и по блокам, чтобы жители продолжали получать медицинскую помощь в полном объеме. Медперсонал и строители условно разделили ее на три секции. Некоторые отделения, например офтальмологическое и второе неврологическое, временно переедут в новую Елизаветинскую больницу в г. Хотьково. На освобожденные площади переедут детская хирургия, оториноларингологическое и урологическое отделения. Реанимации переедут в зал для конференций, где уже совсем скоро начнется необходимый ремонт. Аптечный пункт и административный корпус планируется разместить в помещениях нефрологии в отдельно строящемся здании.

Первая секция — подвальное помещение, аптека, хирургическая реанимация, травматологическое отделение, хирургическое отделения № 1, хирургическое отделение № 2 с койками сосудистой хирургии, неврологическое отделения № 1 с реанимацией, отделение неотложной кардиологии с реанимацией.

Параллельно с реконструкцией будет вестись работа над переоснащением больницы, чтобы после завершения ремонта новыми были не только стены и коммуникации, но и оборудование.

В рамках Стратегии пространственного развития Сергиева Посада будет модернизирована вся система здравоохранения города. В округе будет построена и новая клиника с упором на сердечнососудистые заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.