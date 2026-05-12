В Серебряных Прудах построят молочную ферму к 2027 году

Строительство одной из крупнейших молочных ферм Подмосковья началось в Серебряных Прудах. Комплекс на 3 тыс. коров планируют ввести в эксплуатацию к концу 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. Ферму возведут в два этапа: сначала создадут мощности для содержания 1,5 тыс. коров, затем поголовье увеличат вдвое. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить около 70 тонн молока в сутки, или до 25 тыс. тонн в год. Будет создано 60 рабочих мест.

Общая площадь комплекса превысит 48 тыс. квадратных метров. На территории построят коровники, доильно-молочный блок, родильно-ветеринарный корпус, зону для телят, кормоцех, силосные траншеи, лагуны для хранения навоза, водозаборный узел и пожарные резервуары. Въезд оборудуют дезбарьером, периметр оградят.

Проект предусматривает автоматизированные процессы, систему климат-контроля и круглогодичное содержание животных. Средний надой планируют довести до 9 тонн молока на одну корову в год, продукцию намерены выпускать преимущественно высшего сорта.

Центр содействия строительству Московской области сопровождал инвестора при оформлении документов и получении разрешения. Извещение о начале работ уже поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Застройщиком выступает ООО «СП «НИВА»».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.