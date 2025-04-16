В Щербинке земельный участок освободили от самостроя

В ТиНАО демонтирован торговый павильон, который был возведен без разрешительных документов, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В ходе мониторинга территории на улице 40 лет Октября инспекторы зафиксировали незаконную торговую постройку площадью более 120 кв. м.

«Коммерческий капитальный объект в Щербинке был возведен без разрешений и согласований. Он не был поставлен на кадастровый учет, права собственности на него не были зарегистрированы. Учитывая отсутствие правовых оснований к возведению капитального строения на данной территории, объект признан судом незаконным. К настоящему моменту осуществлен его демонтаж», — уточнил Бобров.

Содействие в обнаружении и пресечении самостроя оказывают жители столицы. Они активно участвуют в жизни Москвы и помогают обеспечивать порядок в имущественно-земельной сфере. Благодаря тесному взаимодействию Москва постепенно высвобождается от незаконных строений, а пространства становятся максимально удобными и красивыми.

Проверить, является ли строение самостроем, можно через чат-бот «Самострой.net» в мессенджере Telegram.