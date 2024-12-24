В Щербинке демонтировали незаконную торговую площадку

Сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы пресекли в ТиНАО незаконное использование участка. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он отметил, что на Остафьевском шоссе в районе дома № 1 была неправомерно обустроена торговая точка.

«При отсутствии документов были установлены конструкции объекта, в котором осуществлялась коммерческая деятельность. Инспекторы провели с нарушителем разъяснительную беседу, в результате чего собственник демонтировал незаконно организованную торговую площадку и освободил земельный участок от самовольной застройки», — пояснил Бобров.

Глава ведомства уточнил, что самострой портит архитектурный облик города и небезопасен из-за того, что строится в непредназначенных для этого местах, препятствует развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и нарушает технормы эксплуатации инженерных сетей.

«Сегодня все ресурсы контрольных ведомств направлены на профилактику и предупреждение правонарушений. Именно профилактическая работа с пользователями и собственниками объектов недвижимости, их информационно-правовая поддержка, позволяют мотивировать и побуждать владельцев соблюдать порядок в имущественно-земельной сфере и не допускать нарушений», — сказал Бобров.

Ведомство регулярно на площадке ИКЦ «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА» проводит для бизнеса бесплатные круглые столы, семинары и тематические вебинары, а также индивидуальные консультации. Анонсы мероприятий можно найти в новостной ленте (https://www.mos.ru/ggi/news/).

Для бизнеса на площадке ИКЦ «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА» ведомство регулярно проводит бесплатные тематические вебинары, семинары и круглые столы, а также индивидуальные консультации. Все анонсы мероприятий размещаются в новостной ленте.

Также с целью эффективного взаимодействия с контрольными органами Москвы граждан и организаций, которые осуществляют и иную деятельность, работает цифровая платформа правительства столицы «Открытый контроль» (https://knd.mos.ru/). Она предоставляет ряд сервисов — базы нормативных правовых актов и обязательных требований, помогающих бизнесу работать по требованиям закона, профилактические визиты, самообследование и консультирование. Основная часть функционала платформы касается профилактики нарушений.