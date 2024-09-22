В щелковском ФОКе полностью обновили входную группу

В физкультурно-оздоровительном комплексе городского округа Щелково завершились работы по обновлению входной группы. Наш ФОК с радостью открывает двери для нового спортивного сезона, радуя гостей красивыми покрытиями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На входе в комплекс заменили плитку, обновили разметку, покрасили опорные конструкции и перила, а также постарались устранить все недочеты, которые могли вызвать дискомфорт у посетителей.

С нетерпением ждем вас в наших стенах! Уверены, что теперь занятия станут еще приятнее и комфортнее!

Физкультурно — оздоровительный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий и проведения соревнований по игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису, художественной и эстетической гимнастике, воздушной акробатике, чирлидингу, стрельбе из лука, а также вольной и классической борьбе, каратэ киокусинкай, дзюдо и др., а также для проведения общеоздоровительных занятий.

Кроме того, в Комплексе проводятся занятия Губернаторской программы «Активное долголетие» по дисциплинам: дыхательная гимнастика Цигун, йога-антистресс, суставная гимнастика, настольный теннис, скандинавская ходьба, утренняя гимнастика. Для обеспечения высокого уровня проведения занятий и соревнований предусмотрены видеокамеры для видеозаписи, видеомониторы для судей и телеэкраны для спортсменов и болельщиков. Зал оборудован двумя электронными табло с управлением от радиопульта и компьютера.

Подробности — по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.