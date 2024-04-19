В Щелкове завершили демонтажные работы в здании детского сада «Малыш»

В рамках президентской программы по капремонту объектов образования в городском округе Щелково завершены демонтажные работы в здании детского сада «Малыш» в составе средней общеобразовательной школы № 16. Рабочие приступают к монтажу инженерных сетей и внутренним отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте 25 рабочих и 3 единицы техники. Строители приступают к общестроительным работам — устройству инженерных сетей и оборудования, замене оконных и дверных блоков, отделке помещений, а также кровельным работам», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта в здании будет заменена кровля, утеплен фасад, обновлены входные группы, проведена отделка помещений, заменена электрика и оборудование. Внутри сделают косметический ремонт, установят новую мебель и сантехнику.

Общая площадь здания составляет порядка 1 тыс. кв. метров.

Открыть учреждения после капитального ремонта планируется в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к новому учебному году в Подмосковье планируется отремонтировать 42 школы и 23 детских сада. Работы в учебных заведениях ведутся в рамках президентской программы капремонта.

«Подмосковье — самый быстрорастущий регион в стране, и чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детских садов. В этом направлении мы сегодня лидеры, и хорошим подспорьем стала Президентская программа капремонта», — отметил губернатор.

Он отметил, что очень важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом поселке. За два года было обновлено 130 школ, 40 детсадов и более 10 колледжей Подмосковья. Важно сохранить те школы, через которые прошли поколения жителей Московской области. В ближайшие три года планируется отремонтировать больше 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей.