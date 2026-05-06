В Щелкове завершили более 50% капремонта детсада школы № 21
Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 21 продолжается в поселке Загорянский городского округа Щелково. Стройготовность объекта превысила 50%, фасадные работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся на улице Дмитрова в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1 465 кв. м.
Строители почти завершили обновление фасада, продолжают отделочные и общестроительные работы. В ходе капремонта обновят кровлю, заменят внутреннюю отделку помещений, обустроят новые входные группы и модернизируют инженерные системы. Также приведут в порядок пищеблок и благоустроят прилегающую территорию.
После завершения работ здание оснастят новой мебелью и оборудованием. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.
«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.