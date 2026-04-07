В Щелкове завершили 40% капремонта школы №21 в Загорянском

Капитальный ремонт второго корпуса школы №21 в поселке Загорянский городского округа Щелково выполнен на 40%. Работы планируют завершить к августу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Второй корпус школы №21 на улице Свердлова был построен в 1963 году и требует серьезного обновления. Капремонт направлен на повышение комфорта для учеников и педагогов, а также на модернизацию функциональных возможностей здания.

Сейчас на объекте идут общестроительные и отделочные работы. Строители ремонтируют фасад и кровлю, завершают демонтаж. Общая площадь корпуса составляет 1 210 квадратных метров.

В рамках проекта предусмотрены утепление и обновление кровли, облицовка фасада, замена внутренней отделки и инженерных систем — отопления, вентиляции и канализации. Также оборудуют новые входные группы, закупят мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Финансирование ведется по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в составе нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.