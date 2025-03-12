В Щелкове завершены монолитные работы по строительству детсада для 240 малышей

В городском округе Щелково на улице Неделина продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 240 мест. В данный момент на объекте завершены монолитные работы, в здании ведутся работы по устройству каменной кладки стен и кровли, монтажу инженерных систем. Общая строительная готовность составляет 35%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Щелково-7 составит более 3,5 тыс. квадратных метров. В здании будут оборудованы два многофункциональных зала — физкультурный и музыкальный, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. Также проектом предусмотрена возможность зонирования помещений благодаря использованию трансформируемых перегородок.

Строительство детского сада осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», открытие учреждения планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.