В Щелкове завершают строительство плавательного бассейна

Строительная готовность нового плавательного бассейна в поселке Монино городского округа Щелково достигла 97%. Завершить работы планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке Монино городского округа Щелково завершают строительство плавательного бассейна. Его готовность составляет 97%, сообщила в понедельник пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы финансируются из бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

«В настоящее время на объекте работают больше 30 человек. Строители завершают пусконаладочные работы, занимаются монтажом и наладкой систем водоснабжения бассейна», — сообщила пресс-служба ведомства.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе разместят бассейн на шесть дорожек, зал для подготовительных занятий и силовой подготовки, а также сопутствующие помещения для занимающихся и тренеров. Площадь здания составит 2432,4 кв. м.

Прилегающую территорию благоустроят: проведут озеленение и создадут места для отдыха. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.