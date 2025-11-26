В Щелкове стартовал снос аварийного жилого дома

В Щелкове, на Фряновском шоссе, начались работы по сносу аварийного жилого дома № 44. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом 1956 года постройки площадью порядка 650 квадратных метров со временем пришел в аварийное состояние. В рамках договора о развитии застроенной территории жилого квартала его расселили в 3 квартале 2025 года, в настоящий момент проводится демонтаж строительных конструкций.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

Ранее на Фряновском шоссе были снесены еще два расселенных многоквартирных дома — № 36 и 48.

Таким образом, общий объем ликвидированного жилья превысил 960 квадратных метров. Суммарно были расселены жители 16 квартир.

Всего на территории городского округа Щелково был выявлен 421 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 313 объектов, что составляет 74% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.