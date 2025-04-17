В Щелкове снесли многоквартирный аварийный дом

В городском округе Щелково, в поселке городского типа Фряново, на улице Московская завершен снос аварийного жилого дома № 6. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное здание многоквартирного дома было построено в 1955 году. Его общая площадь составляла порядка 580 квадратных метров. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и подлежащим сносу. После проведения мероприятий по расселению 24 жилых помещений, аварийный объект был демонтирован в первом квартале текущего года.

В настоящий момент территория свободна от постройки и расчищена от строительного мусора.

Всего на территории городского округа Щелково было выявлено 360 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 247 объектов, что составляет 69% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.