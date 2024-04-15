В Щелкове рабочие приступили к фасадным работам в школе № 13

В городском округе Щелково на улице Беляева, в рамках президентской программы, продолжается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 13. На площадке рабочие приступили к устройству фасада. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

«Строители завершили демонтажные работы и начали обновление фасада. Подрядчику также предстоит отремонтировать кровлю и выходные группы, заменить двери и окна, сантехнику, инженерные сети и провести отделку помещений, завести новую мебель и современное оборудование», — уточнили в ведомстве.

Площадь образовательного учреждения составляет порядка 5,3 тысячи квадратных метров.

На время ремонта 721 ученика перевели в школы № 11 и 12.

Ребята смогут пойти в отремонтированную школу с 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.