В Щелкове Подмосковья завершили 65% капремонта школы № 21

Капитальный ремонт второго учебного корпуса школы № 21 на улице Свердлова в поселке Загорянский городского округа Щелково выполнен на 65%. Работы планируют завершить в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании 1963 года постройки проводят комплексное обновление, чтобы повысить комфорт и функциональность помещений для учеников и педагогов. Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1210 квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций. Стройготовность объекта составляет 65%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Рабочим предстоит утеплить и обновить кровлю, выполнить облицовку фасада, заменить внутреннюю отделку и инженерные системы — отопление, вентиляцию и канализацию. Также оборудуют новые входные группы, закупят мебель и технику, благоустроят прилегающую территорию.

Финансирование ведется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.