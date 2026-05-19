В Щелкове Подмосковья капремонт школы №5 выполнили на 55%

Капитальный ремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Заводской в Щелкове выполнен на 55%. Завершить работы планируется в августе 2026 года, открыть обновленное здание — 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт школы №5 проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств. Общая площадь здания, построенного в 1958 году, составляет 2 153,1 кв. м. В настоящее время на объекте задействованы 30 рабочих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.