В Щелкове Подмосковья капремонт школы №21 завершили на 33%

Капитальный ремонт второго корпуса школы №21 в поселке Загорянский городского округа Щелково выполнен на 33%. Работы идут на улице Свердлова, завершить их планируют к августу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Во втором корпусе школы 1963 года постройки продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, завершается демонтаж. Общая площадь здания составляет 1210 квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, завершаются демонтажные работы. Стройготовность объекта составляет 33%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе капремонта обновят и утеплят кровлю, выполнят наружную облицовку фасадов, заменят внутреннюю отделку и инженерные системы — отопление, вентиляцию и канализацию. Также оборудуют новые входные группы, закупят мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Финансирование ведется по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить работы планируется в августе 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.