В Щелкове открыли поликлинику № 2 после капремонта

Взрослая поликлиника № 2 на улице Парковой, 8, в Щелкове возобновила работу после капитального ремонта. Она рассчитана на 600 посещений в смену и обслуживает около 35 тыс. прикрепленных жителей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Щелкове после капитального ремонта заработала взрослая поликлиника № 2 на улице Парковой, 8. О возобновлении работы сообщили во вторник. Учреждение рассчитано на 600 посещений в смену и обслуживает около 35 тыс. прикрепленных жителей.

Ремонт провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В поликлинике оборудовали комфортные зоны ожидания, кабинеты телемедицины и оформления электронных рецептов на льготные лекарства, процедурный и прививочный кабинеты. Также организовали аптечный пункт выдачи льготных препаратов и блок диагностических кабинетов.

Для пациентов работают отделения неотложной медицинской помощи и функциональной диагностики. Прием ведут терапевты и узкопрофильные специалисты, в том числе эндокринолог, акушер-гинеколог, кардиолог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, хирург и колопроктолог.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.